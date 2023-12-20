شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تنفذ حملة شاملة لتحسين المشهد الحضري بالشرفيّة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية أكثر من 124 كيلو من الخضروات والفواكه، فيما أُزيلت عدد من مظاهر التشوه البصري المخالفة، يأتي ذلك ضمن جهودها في مكافحة "البيع العشوائي" ومظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية م. سعد القحطاني، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة والتي تمارس "البيع العشوائي" حيث جرى مصادرة محتويات العربات العشوائيّة بجانب إتلاف البسطات للباعة الجائلين.

وأضاف م. القحطاني إلى أن الفرق الرقابية رصدت في عدة مواقع مخالفات الكتابات المشوهة والإعلانات المخالفة حيث تسعى البلدية من خلال حملاتها المتواصلة إزالة كافة ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، ودعت البلدية إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 أو من خلال تطبيق بلدي.