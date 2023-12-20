شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يكشف سبب تقدم الوزارة في التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، اليوم الأربعاء، أن سبب تقدم ونجاح الوزارة في التحول الرقمي يرجع إلى وجود فريق عمل متميز من الشباب.

وقال خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية: "تشرفت بمساعدة زملاء وزميلات، بتكوين فريق متميز ومُشرف من أبنائنا وبناتنا".

فيديو | وزير الطاقة: فريق العمل من الشباب والفتيات سبب تقدم ونجاح الوزارة في التحول الرقمي#ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/5M8XakzamI

ملتقى الحكومة الرقمية

ويعد ملتقى الحكومة الرقمية بمثابة فرصة تفاعلية لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي.

ويساعد الملتقى في إبراز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ويسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين التجربة الرقمية لتحقيق رضا المستفيدين.