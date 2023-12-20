شكرا لقرائتكم خبر عن سعر لكزس GX موديل 2024 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

طرحت رسمياً علامة لكزس اليابانية الفاخرة سيارتها لكزس GX موديل 2024 على مستوى العالم، والتي تأتي بشكل جديد كلياً عن الموديل السابق.

جاءت السيارة لكزس GX موديل 2024 بمحرك V6 سعة 3400 لتر توين تيربو، بقوة 349 حصاناً و 649 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 10 سرعات أوتوماتيكي، مع نظام دفع رباعي بالكامل.



ومع قوة محرك لكزس GX موديل 2024 سيكون معدل استهلاك الوقود حوالي 15 ميلاً لكل لتر من الوقود داخل المدينة، و19 ميلاً على الطريق السريع.

بينما السرعة القصوى لسيارة لكزس GX موديل 2024 حوالي 126 ميل في الساعة، أو مايعادل 200 كلم في الساعة.

أما المقصورة الداخلية لـ لكزس GX موديل 2024 تقدم شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، مع شاشة ترفيهية قياس 14، كما تدعم ابل كار بلاي و أندرويد أوتو.



مع نظام صوتي جبار من 10 مكبرات صوتية، وفي حالةى الرغبة فى الترقية سيكون إلى نظام Mark Levinson الصوتي من خلال21 مكبر صوت.

ومن ناحية الأمان لكزس GX موديل 2024 توفر 10 وسائد هوائية، مع تنبيه حزام الأمان، و نظام مانع القفل (ABS) للحفاظ على تحكم السيارة، مه توزيع الفرامل الإلكتروني (EBD).



سعر لكزس GX موديل 2024 في السعودية

لكزس GX 550 بريميوم 240,937 ريال سعودي.

لكزس GX 2024 نسخة 550 بريميوم + 259,687 ريال سعودي.

لكزس GX 550 Overtrail حوالي 259,687 ريال سعودي.

لكزس GX جديدة نسخة 550 Overtrail + حوالي 289,687 ريال سعودي.

لكزس جي اكس 2024 نسخة 550 LUXURY بسعر 289,687 ريال سعودي.

لكزس GX 550 LUXURY + 2024 بسعر 304,687 ريال سعودي.