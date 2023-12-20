شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يكشف عن خدمة في صحتي استفاد منها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الصحة فهد الجلاجل، عن خدمة استفاد منها عبر تطبيق صحتي، خلال جلسة في ملتقى الحكومة الرقمية.

وقال الجلاجل في كلمته بملتقى الجلسة:” إنه يعتبر تطبيق صحتي مصاحب للمواطن طوال اليوم عبر 40 خدمة”، لافتًا أنه استطلع درجات الحرارة عبر التطبيق اليوم، فوجدها 8 درجات مئوية في الرياض فارتدى ملابس شتوية.

وأوضح أن التحول في القطاع الصحي كبير جدًا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية، مُشيرًا إلى أن المملكة تشهد تحولًا لا يساويه أي تحول صحي في العالم.