شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: إضافة العلاوات للعسكريين في السعودية من هذا التاريخ سجل تداولات الدولار اليوم أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 يُظهر استقرارًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك المحلية والأجنبية في مصر. سعر الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء: 30.90 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري ميد بنك: سعر الشراء: 30.88 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري كريدي أجريكول: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك بلوم: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك قناة السويس: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري المصرف المتحد: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك الكويت الوطني: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك أبو ظبي التجاري: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري البنك التجاري الدولي: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري المصرف العربي الدولي: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك الإسكندرية: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري بنك قطر الوطني: سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري البنك المركزي المصري: سعر الشراء: 30.83 جنيه مصري

سعر البيع: 30.96 جنيه مصري بنك مصر: سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري

سعر البيع: 30.85 جنيه مصري البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري

سعر البيع: 30.85 جنيه مصري جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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