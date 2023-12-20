انت الان تتابع فرنسا.. استقالة وزير الصحة "أورليان روسو" احتجاجًا على إقرار قانون الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدثُ باسم الحكومة الفرنسية "أوليفييه فيران"، الأربعاء، أن وزير الصحة "أوريليان روسو" قدّم استقالته وتمّ استبداله "مؤقتًا" بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية "أنييس فيرمان لو بودو".

وأتت استقالة "روسو" على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبنّاه البرلمان، مساء الثلاثاء، لكن "فيران" شدّد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة أن "لا حركة تمرد وزارية".

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. استقالة وزير الصحة "أورليان روسو" احتجاجًا على إقرار قانون الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.