انت الان تتابع شاهد.. هكذا يتم غسل سطح الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 1:34 مساءً

تولي الهيئة العامة لشؤون الحرمين اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل من حيث العناية بنظافة وتطهير وتعقيم المسجد الحرام. وفي هذا الإطار، بث الحساب الرسمي لهيئة العناية بالحرمين مقطعًا يوضح الآلية المتبعة في تعقيم سطح الكعبة المشرفة والذي يبدأ أولًا بكنس سطح الكعبة كاملًا عن طريق مكانس كهربائية ويدوية، يليها غسل السطح بالماء ومن ثم مسحه بممسحات كهربائية تقوم بالغسل والتنشيف. ويتم مسح جدار السطح ومثبت كسوة الكعبة يدويًا بكامل محيط سطح الكعبة المشرفة وأخيرًا يتم رش ماء الورد على السطح.

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