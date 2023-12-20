برنامج الغذاء العالمي يعلن وصولَ أول قافلة مساعدات له إلى غزة منذ بدء الحرب عبر الأردن

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامجُ الغذاء العالمي وصولَ أول قافلة مساعدات له إلى غزة منذ بدء الحرب عبر الأردن. فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات إسرائيلية قتلت شابًّا في الخليل بدعوى تنفيذه عملية دهس.

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