"إغاثي الملك سلمان" يوزع "5.000" كرتون تمر في ولاية سنار في السودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 2:25 مساءً

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "5.000" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية سنار بجمهورية السودان، استفاد منها "32.212" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان. كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "2.041" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها "10.984" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

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