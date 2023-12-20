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تراند اليوم : "عليا الطلاق ما هحطلك الطلقة غير في راسك" .. شاهد: مصري يقتحم منزل امرأة ويرفض الخروج منه ويهددها بالقتل

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول اعتداء رجل مصري على منزل امرأة ورفض مغادرته حيث كان يستقر فيه برفقة بعض الأشخاص حتى يخيفون المرأة.

وقالت المرأة في الفيديو: اديني دليلك إن دا بيتك، أنت لاقي تاكل عشان تديني" ونهض الرجل من مجلسه ممسكا بندقية ورد على المرأة قائلا: يا فريال لو أنت عايزاني أعمل أي حاجة أنا ممكن أعملها وأقتلك، عليا الطلاق ما هحطلك الطلقة غير في قورتك، اختصري على الصبح ومتقليش من نفسك".

وتابعت المرأة: لم زباينك ولم كلابك وامش من هنا، وقاطعها الراجل : عليا الطلاق ماني طالع والكلمة اللي قلتيها هتتحاسبي عليها حساب الملكين.

وأظهر الفيديو الرجل يطلق عيار ناري بجوار رأس المرأة دون أن تحرك ساكنا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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