شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الطرق": القبض على شخصين لترويج أقراصًا من الإمفيتامين المخدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير على مواطنين لترويجهما (8730) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.