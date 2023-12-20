معجزة ربانية "جبارة" .. امضغ حبة قرنفل على الريق وشاهد ما سيحدث لجسمك!

عدن - ياسمين التهامي - يُعدّ القرنفل من النباتات العشبية المفيدة ليس فقط لطعمه اللاذع إنما أيضاً لاحتوائه على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن مهمة، إضافة إلى خصائصه المضادة لمرض السكري والالتهابات، ما يساعد الجسم على مكافحة العديد من الأمراض.

رفع كفاءة الجهاز المناعي:

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من الفيتامين C، وبالتالي فإن مضغ حبّاته على الريق يساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتعزيز قدرته على مكافحة الأمراض التي قد تهاجم الجسم، فضلاً عن فعاليته في التخفيف من حدّة الالتهابات.



كذلك يساعد مضغ القرنفل على الريق في التخلص من رائحة الفم الكريهة. والمُحرجة عند الصباح، فضلاً عن فعاليته في القضاء على بكتيريا الفم الضارّة. بفعل احتوائه على إنزيم الأوجينول الذي يتميز بخصائصه المضادة للجراثيم.



ونظراً لاحتواء القرنفل على نسبة كبيرة من الألياف. فإن تناوله قد يساعد على منح الشعور بالشبع. وكبح الشهية، خاصة إذا استُهلك على الريق.