شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد السبب الحقيقي الذي جعل كريم بنزيما يفشل في تسجيل ركلة الجزاء في مرمى الأهلي المصري!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكن النادي الأهلي المصري من تحقيق فوز ثمين على نظيرة اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهم أمس الجمعة على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ضمن تصفيات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان فريق “المارد الأحمر” قد تقدّم بالنتيجة أولاً في الدقيقة 21 من زمن المباراة ومن علامة الجزاء، عبر اللاعب علي معلول، ثمّ تحصل منافسه “النمور” على ركلة الجزاء عند الدقيقة 45، إلا أن اللاعب كريم بنزيما أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ، لينهي النادي المصري الشوط الأول بتقدمه بهدف.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، تم تصويره من المدرجات، ظهر كريم بنزيما وهو متوتر عند تسديد ركلة الجزاء، بالإضافة إلى هتافات الجماهير التي اربكت بنزيما وجعلته يسدد الكرة بطريقة سهلة وكان لها الشناوي بالمرصاد.

أحداث الشوط الثاني

في الشوط الثاني، نجح النادي الأهلي في تسجيل هدفين إضافيين، عن طريق حسين الشحات وإمام عاشور من تسديدتين نحو الشباك، وفي الدقيقتين 59 و62.

وأحرز اللاعب الفرنسي هدف نادي اتحاد جدة الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وتأهل فريق “المارد الأحمر” للدور نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه خلال مشاركاته في مونديال الأندية، الذي تستضيف نسخته الحالية المملكة العربية السعودية.

وضرب النادي الأهلي موعداً مع نادي فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الدور القادم.