شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انخفاض جديد في سعر الدواجن في مصر اليوم ومصادر تكشف عن السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل يجوز تسمية البنت همسة؟ وما معنى اسم همسة؟

شهدت أسواق الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 تغييرات ملحوظة في الأسعار، حيث شهدت اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين في مختلف المحافظات. يُعتبر الفراخ والبيض من أهم مصادر البروتين الحيواني في الغذاء المصري، حيث يعتمد عليهما الأفراد والأسر لتحقيق توازن غذائي.

انخفاض جديد في سعر الدواجن

سعر الدواجن البيضاء:

تصدرت الدواجن البيضاء قائمة الأسعار بسعر يبلغ 60 جنيهًا للكيلو عند تسليمها في أرض المزرعة، ورغم هذا التسعير المنخفض، يتراوح سعرها في المحلات بين 69 و70 جنيهًا للكيلو، حسب الموقع والمنطقة.

سعر الدواجن البلدي:

سجلت الدواجن البلدي تقديرًا يبلغ 110 جنيهات في المزارع، ما يعكس ارتفاعًا نسبيًا في هذه الفئة.

سعر الدواجن الساسو الحمراء:

أما بالنسبة للدواجن الساسو الحمراء، فتتراوح أسعارها بين 72 و76 جنيهًا للكيلو في المزارع، وتصل إلى المستهلك بين 81 و94 جنيهًا للكيلو جرام في المحلات، يتباين السعر حسب المنطقة وجودة المنتج.

سعر أمهات الدواجن:

أخيرًا، يبلغ سعر أمهات الدواجن 60 جنيهًا، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للعديد من المستهلكين.

أسعار الكتاكيت:

سعر الكتكوت الأبيض:

سجل سعر الكتكوت الأبيض تراوحًا بين 24 و26 جنيهًا، مما يعكس التقلبات الطفيفة في سوق الطيور.

سجل سعر الكتكوت الأبيض تراوحًا بين 24 و26 جنيهًا، مما يعكس التقلبات الطفيفة في سوق الطيور. سعر الكتكوت الساسو:

بلغ سعر الكتكوت الساسو 17 جنيهًا، وهو سعر مستقر يعكس استمرارية العرض والطلب في هذه الفئة.

أسعار البيض: