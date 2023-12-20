شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نابولي يهدد بالانسحاب من كأس السوبر في السعودية لسبب غريب والان مع التفاصيل الكاملة

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رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتي قد هدد بعدم مشاركة فريقه في كأس السوبر الإيطالي التي ستُقام في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل. صرح دي لورينتي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية قائلاً: “إذا لم تكن ملاعب التدريب على مستوى عال، فلن أرسل فريق نابولي للمشاركة في كأس السوبر في السعودية”.

نابولي يهدد بالانسحاب من كأس السوبر في السعودية لسبب غريب

وبناءً على التقارير، سيتجه وفد من نابولي إلى السعودية لتفقد مرافق التدريب، حيث يُشار إلى أن السوبر الإيطالي سيشارك فيه 4 فرق، وهي نابولي (حامل لقب الدوري)، إنتر ميلان (حامل لقب الكأس)، لاتسيو (وصيف الدوري)، وفيورنتينا (وصيف الكأس).

تجدر الإشارة إلى أن نابولي سيلعب مباراة مهمة ضد فيورنتينا في 18 يناير المقبل، وسيواجه الفائز من هذا اللقاء إنتر ميلان (وصيف الكأس) في المرحلة التالية. يُذكر أن الفائز في هذه المباراة سيتأهل للمباراة النهائية التي ستقام في 22 يناير.