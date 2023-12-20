وزير الدفاع الأمريكي يزور حاملةَ طائرات تدعم إسرائيل في شرق "المتوسط"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 3:23 مساءً

زار وزيرُ الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، اليوم "الأربعاء"، حاملةَ الطائرات "جيرالد آر. فورد" المتمركزة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأعرب "أوستن" عن شكره لطاقمها على دوره في المساعدة على منع نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط خلال الحرب بين إسرائيل، وحركة "حماس" الفلسطينية؛ وفقًا لـ"رويترز". وأصبحت حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية، وهي بمثابة مدينة صغيرة عائمة بها أكثر من 4 آلاف شخص و8 أسراب من الطائرات؛ رمزًا قويًّا للتصميم الأمريكي على دعم إسرائيل من خلال الدفع بها لتصبح أقرب إلى حليفتها بعد أن تعرّضت لهجوم من حماس في 7 أكتوبر.

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