انت الان تتابع 12 شهيدًا على الأقلّ في قصف إسرائيلي على رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 3:40 مساءً

استشهد 12 شخصًا على الأقل، وأصيب العشرات، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر؛ على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وشهود عيان في المدينة، بوقوع أكثر من عشر غارات جوية متتالية أصابت منازل عدة. وأعلنت وزارةُ الصحة "انتشالَ 12 شهيدًا، وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء، من تحت الأنقاض، باستهداف منزل ومسجد على بعد مئات الأمتار من مستشفى الكويت". وأظهرت لقطاتُ "فرانس برس" تصاعدَ أعمدة من الدخان الكثيف، وجثةً واحدة على الأقلّ ملقاة على الأرض، وأشخاصًا ينادون طلبًا للإسعاف، وآخرين يحاولون إنقاذ مَن هم تحت الركام.

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