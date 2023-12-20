شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من الأطعمة لا تتناولها مع ” الموز ” تحت أي ظرف .. سم قاتل يؤدي للوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3 أنواع من الأطعمة لا تتناولها مع ” الموز ” تحت أي ظرف .. سم قاتل يؤدي للوفاة