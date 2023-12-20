شكرا لقرائتكم خبر عن 80 عينة يوميًا للتأكد من جودة الهواء والأسطح بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفحص 80 عينة يوميًا، يتم أخذها من داحل المسجد الحرام، للتأكد من جودة الهواء، ونظافة الأسطح، وسلامة ماء زمزم، والتمور والأغذية التي يتم توزيعها على القاصدين والزوار، للمحافظة على سلامتهم، وتوفير بيئة صحية آمنة.

يجري أخذ العينات، وعمل الفحوصات المخبرية (الكيمياء التحليلية، والأحياء الدقيقة، والفيزيائية)، داخل مختبر الأوبئة بالمسجد الحرام، ويتم تحليل 50 عينة من ماء زمزم، و20 عينة للتمور والمواد الغذائية، و10 عينات للأسطح، إضافة إلى التحقق من جودة الهواء.

ثلاثة أنواع للتحليل

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالمسجد الحرام حسن السويهري، أن المختبر يعتمد على ثلاثة أنواع تحليلية لتحقيق أعلى معايير الجودة، و يتم مراقبة ماء زمزم، وجودة التمور والأغذية، التي يتم توزيعها في المسجد الحرام، وأعمال تنظيف وتعقيم السجاد، وفاعلية مواد النظافة والمطهرات المستخدمة في تنظيف الأسطح والأرضيات، مبيناً بأنه يتم أخذ مسحات من السجاد، وأسطح المشربيات، والسلالم الكهربائية، ودواليب وأرفف المصاحف، والحواجز البلاستيكية، والأبواب، وغيرها من الأسطح، وعينات من جميع مصادر مياه زمزم (المشربيات، ونقاط التعبئة، والخزانات، ومحطات تبريد زمزم).

وأفاد بأن الفحص الميكروبي يتم باستخدام جهاز قياس نسبة التلوث (المسح الفوري)، وأن المختبر يحقق من خلال أعماله، وبجانب ما يقدم من خدمات وبرامج دينية داخل المسجد الحرام.