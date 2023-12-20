شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, لليوم الثاني على التوالي وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.