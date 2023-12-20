شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام يطلق جولته التعريفية لطلبة الإعلام في جامعات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المنتدى السعودي للإعلام جولة تستهدف طلبة الإعلام في جامعات المملكة، في خطوة جديدة للتعريف بالأنشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة للمنتدى في دورته الثالثة، الذي يقام في فبراير 2024.

واستضافت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجناح التعريفي للمنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين، حيث تعريف الطلاب والأساتذة والزوار على فعاليات المنتدى وأنشطته التي تضم الجوائز الممنوحة للمبدعين في مجالات الإعلام المختلفة ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس" وأبرز العارضين فيه من الدول والهيئات والشركات وغيرها، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، التي تسهم بشكل كبير في تشكيل أهداف طلاب الكلية ومعلميها وخاصة الموجهة لفئة الشباب المتخصصين في الإعلام والاتصال.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، حرص المنتدى في نسخته الثالثة على تعظيم الفائدة من الحدث للأجيال القادمة خصوصًا طلبة الإعلام في الجامعات، واستشعارًا من الهيئة لأهمية رفع وعي الأجيال القادمة بمستقبل القطاع، وإطلاع الطلبة على الرؤى والتوجهات والتجارب والخبرات، وبناء علاقات مع الشركات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام "فومكس. وشهد الجناح التعريفي إقبالًا من الطلبة ومنسوبي الجامعة؛ حيث تضم الكلية العديد من الأقسام المتخصصة في الإعلام والاتصال.