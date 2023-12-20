شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أعداد المتطوعين بالمبادرات المختلفة لأمانة الطائف خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت أمانة الطائف قفزة ملحوظة في أعداد المتطوعين والمتطوعات خلال العام الجاري 2023م، وتضاعف أعداد المشاركين من الشباب والفتيات، بعد طرح جملة من مبادرات التطوع البلدي المختلفة، وقامت بتوفير البيئة المناسبة لتنمية العمل التطوعي، سعياً لتحفيز أكبر عدد من المتطوعين للاشتراك بها خلال الفترة الماضية.

تفعيل العمل التطوعي بجهات مختلفة

وأوضحت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة أن برامج الأمانة بالمشاركة المجتمعية جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها للوصول إلى مليون متطوع على مستوى المملكة خلال المرحلة المقبلة، ونسقت أمانة الطائف مع شركائها تفعيل العمل التطوعي في الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحي، بما يتماشى مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنشر وترسيخ الفكر التطوعي لدى أفراد المجتمع، والمساهمة في تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن التطوع في المجتمع دعماً لقيم العطاء والبذل وجعل المواطن والمقيم شركاء في التطوع والتنمية الاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

ونوهت بالقفزة النوعية المتحققة في هذا المجال بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وفي ظل ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، والرعاية لكافة الأعمال والأنشطة التطوعية المقدمة ضمن الفعاليات والمبادرات البلدية المجتمعية.