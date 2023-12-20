شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" و"الزكاة والجمارك" تحققان المركز الأول في قياس التحول الرقمي 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة العدل للعام الثاني على التوالي المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وشهدت الوزارة تطوراً رقمياً كبيراً عبر مختلف قطاعاتها، ومن خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ وتوفيرها بسهولة.

وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية، نظير تطبيق ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) بجميع قطاعاتها، وبما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود. يذكر أن نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بلغت 96% خلال العام 2023.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

كما حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المركز الأول بوصفها أعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، وقد أُعلنت اليوم في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، بعد عملية تقييم لأداء الجهات الحكومية ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاء تكريم الهيئة نظير وصولها إلى مرحلة الإبداع في قياس التحول الرقمي 2023م، بنسبة 93.85%، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية، حيث عملت على تطبيق الفوترة الإلكترونية بنجاح في فترة وجيزة لتصبح منظومة الفوترة في المملكة مرجعية لدول العالم.

كما عملت الهيئة على تقنية الموظف الرقمي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري ، من خلال استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA)، إضافةً إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) وتطبيق زكاتي، ومنصة ضريبة التصرفات العقارية.