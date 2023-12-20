شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لم تكن تعرفها عن الليمون الحامض.. ستدهشك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فاكهة مشرقة وحيوية. يمكنك العثور على هذه الفاكهة الصفراء على الأشجار في أي وقت من السنة. وعلى الرغم من أنك لا تفكر عادة في قضم شريحة من الليمون أو مصها. وذلك بسبب الطعم الحامض. ومع ذلك هناك مجموعة من الطرق الأخرى لدمج الليمون في نظامك الغذائي. مثل ماء الليمون وعصير الليمون الطازج ووصفات طعام الليمون.



فيما يلي فوائد رائعة لليمون الحامض.

تعزيز المناعة.

يعد فيتامين C من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في الدفاع عن نظام المناعة الطبيعي والتكيف من خلال دعم الوظائف الخلوية المختلفة. وتناول الليمون يمكن أن يمنح جسمك دفعة فيتامين سي.



تقليل احتمالية تشكل حصوات الكلى.

يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يؤثر على درجة حموضة البول. مما يقلل احتمالية نمو حصوات الكلى. أظهرت الدراسات أن شرب نصف كوب من عصير الليمون المركز المخفف في الماء كل يوم يمكن أن يزيد من سترات البول ومن المحتمل أن يقلل من مخاطر حصوات الكلى. يمكنك أيضاً شرب عصير ليمونتين.



ضغط دم صحي.

يحتوي الليمون على مادة الفلافونويد التي تسمى هسبريدين. وهي مادة كيميائية نباتية توجد عادة في ثمار الحمضيات. يمكن أن يكون هيسبيريدين مفيداً لأمراض الأوعية الدموية مثل البواسير والدوالي وضعف الدورة الدموية. يحتمل أن يساعد الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل. مما يساعد على تقليل الالتهاب والحفاظ على ضغط دم صحي.