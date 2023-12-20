شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق 56 كائنًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، إطلاق عددًا من الكائنات الفطرية في محمية الملك خالد الملكية.

واشتملت الكائنات على 10 من المها العربي و 30 من غزال الريم و 6 من غزال الإدمي و 10 من طيور الحبارى.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن الإطلاق يأتي امتداداً لجهود الهيئة لإعادة إدخال الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية وإعادة التوازن البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية.

ولفت إلى أنه تم تثبيت أطواق تتبُّع على عددٍ من الكائنات الفطرية التي جرى إطلاقها، وتعمل بالطاقة الشمسية لتنقل حركة سير الكائنات الفطرية عبر الأقمار الصناعية مما يتيح للمختصين معرفة أنماط حركة الكائنات الفطرية ودراسة سلوكها وتكيفها مع البيئة الطبيعية، وتحليل المقومات البيئية والمهددات التي تواجهها الحيوانات البرية والحد منها باستخدام التقنيات الحديثة.