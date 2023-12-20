شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة: لكل مواطن و مواطنة طبيب وفريق تمريض خاص فيه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح الدكتور خالد عبد الكريم وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية أن الرعاية الصحية الأولية تضمن بلوغ أعلي مستوي ممكن لصحة الشخص. وأضاف وكيل الوزارة أن لكل مواطن سعودي و مواطنة سعودية طبيب وفريق تمريض خاص فيه. وتابع وكيل الوزارة بأنه أصبح من السهل مراسلة المريض للطبيب أو الممرض من خلال تطبيق رقمي حديث، يهدف إلى بلوغ أعلي مستوي ممكن لصحة الشخص.