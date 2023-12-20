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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة شينغن من السعودية 1445

في بداية تداولات اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، شهدت أسواق العملات تحسنًا واضحًا في صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. كانت البيانات والتقارير الصادرة عن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر تشير إلى استقرار ملحوظ في الأسعار.

100 ريال كم تساوي جنيه؟

وفي هذا السياق، سُجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بلغ 8.24 جنيه، وقد تم تسجيل هذا السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي. وتعيش أسعار صرف الريال السعودي حالة من التقلبات في الأسواق المصرية خلال هذا اليوم.

فيما يلي أحدث أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك: