شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 100 ريال كم تساوي جنيه؟ والان مع التفاصيل الكاملة
في بداية تداولات اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، شهدت أسواق العملات تحسنًا واضحًا في صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. كانت البيانات والتقارير الصادرة عن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر تشير إلى استقرار ملحوظ في الأسعار.
100 ريال كم تساوي جنيه؟
وفي هذا السياق، سُجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بلغ 8.24 جنيه، وقد تم تسجيل هذا السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي. وتعيش أسعار صرف الريال السعودي حالة من التقلبات في الأسواق المصرية خلال هذا اليوم.
فيما يلي أحدث أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك:
- في البنك الأهلي:
- للشراء: 8.19 جنيه
- للبيع: 8.22 جنيه
- في بنك مصر:
- للشراء: 8.19 جنيه
- للبيع: 8.22 جنيه
- في بنك الإسكندرية:
- للشراء: 8.21 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
- في البنك التجاري الدولي:
- للشراء: 8.19 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
- في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
- للشراء: 8.24 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
- في بنك التعمير والإسكان:
- للشراء: 8.22 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
- في البنك الأهلي الكويتي:
- للشراء: 8.23 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
- في بنك مصر لتنمية الصادرات:
- للشراء: 8.23 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
- في المصرف العربي الدولي:
- للشراء: 8.23 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
- في البنك الأهلي المتحد:
- للشراء: 8.23 جنيه
- للبيع: 8.25 جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر 100 ريال كم تساوي جنيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.