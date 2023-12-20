الجامعة العربية وروسيا تطالبان أمريكا بعدم عرقلة قرار وقف إطلاق النار في غزة بمجلس الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 5:00 مساءً

أعربت روسيا وجامعة الدول العربية، اليوم (الأربعاء) عن أملهما في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالبتا الولايات المتحدة بعدم عرقلته مجدداً، وذلك خلال مؤتمر مشترك في المغرب. وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي المنعقد بمراكش: "محاولاتنا المتعددة مع من يشاركوننا نفس الأفكار لدفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار، يعترضها للأسف نفس الموقف الأحادي المعتاد للولايات المتحدة"، وفقاً لـ"فرانس برس". من جانبه، شدد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في كلمة عبر الفيديو من القاهرة على أن كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء. من ناحيته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: "نـأمل أن يتمكن مجلس الأمن من تمرير هذا القرار، وألا يكون هناك تصويت من عضو دائم وأخص بالذكر الولايات المتحدة". وأضاف "زكي": "الأمل العربي معقود على أن تتفهم الولايات المتحدة أن الصبر الدولي قد نفد على الممارسات الإسرائيلية". وكان مجلس الأمن أرجأ مجدداً أمس التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى تعليق الأعمال القتالية في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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