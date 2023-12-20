هيئة الصحة العامة تعلن رصدَهَا سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ‫هيئة الصحة العامة رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، وقالت: "بلغت نسبته ٣٦٪، ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة".

وأكدت الهيئة أنه لا يوجد ما يُثير القلق.

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