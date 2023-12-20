بدءًا من الجمعة.. الأرصاد تتوقّع أمطارًا متفرّقة على هذه المناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 5:26 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى توقُّعات بهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسّطة وغزيرة على معظم مناطق المملكة، من يوم الجمعة إلى الأحد 9-11/ 6/ 1445هـ. وأوضح أن المناطق المتوقّع تأثرها بالحالة بدءًا من يوم الجمعة؛ تشمل: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، ويوم الأحد تشمل: الباحة، وعسير، وجازان. وتوقّع "المركز" أن يصاحب الأمطارَ الخفيفة والمتوسّطة رياحٌ هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلم/ ساعة، وتكون مثيرةً للأتربة والغبار، مشيرًا إلى توقعات أولية تفيد بتأثر معظم المناطق بحالة مطرية أخرى الأسبوع القادم.

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