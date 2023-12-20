تراند اليوم : رسميا ..الصحة تعلن عن رصدها انتشار سريع لمتحور جديد لفيروس كورونا.. وتكشف عن مدى خطورته محليًا

- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، عن رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، وهو أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.
وأضافت الهيئة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن نسبة انتشار المتحور بلغت 36%، مشيرة إلى أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
وأكدت "وقاية" على أنه لا يوجد ما يثير القلق، بشأن المتحور.
وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت خلال الساعات الماضية، من المتحور الجديد لفيروس كورونا JN.1، الذي بدأ في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، ما أثار الخوف والفزع من تكرار تجربة كوفيد-19.