تراند اليوم : رسميا ..الصحة تعلن عن رصدها انتشار سريع لمتحور جديد لفيروس كورونا.. وتكشف عن مدى خطورته محليًا

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، عن رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، وهو أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن نسبة انتشار المتحور بلغت 36%، مشيرة إلى أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.