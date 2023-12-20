تراند اليوم : بيان من الداخلية المصرية يكشف مفاجأة بشأن هوية أحد الرجلين اللذين قاما باختطاف طفلتين من داخل مصعد

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد .

وأوضحت الوزارة خلال بيان نشرته عبر موقع " إكس " أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.. وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى ، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022 ، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك ، ولم تقدم ما يُفيد ذلك .

وأشارت أنه بعد التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالإستعانة بشخصين لإرتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو ، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وأكدت الداخلية أنه تم ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثانى سائق السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى .