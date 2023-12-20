تراند اليوم : بالفيديو.. "الزعاق" يكشف كيف كان العرب القدماء يعرفون دخول مربعانية الشتاء من خلال شجرة الأثل

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس خالد الزعاق، كيف كان العرب القدماء يعرفون دخول مربعانية الشتاء من خلال شجرة الأثل.

شجرة الأثل

وقال خلال مقطع فيديو: " أهلنا الأولين كانوا إذا كسروا غصن شجرة الأثل بسهولة ووجدوا فيه شبه ملوحة قالوا مربعانية الشتاء دخلت أي بداية البرد الفعلي كحال هذه الأيام" ٠

مربعانية القيظ

وتابع:"العرب يقولون إذا لاحظت السدرة أو الطلحة أو اللبان إنها بدأت تفرز مادة يميل لونها إلى الحمرة أو الصفرة أو المائي، قالوا مربعانية القيظ دخلت، أي بداية الحر الفعلي"٠

مربعانية الشتاء

وأضاف:" في مربعانية الشتاء يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار فتقص من أجل الاستخدامات المنزلية أو البنائية، والسلوك الزراعي والحشري مرتبط بالمناخ الذي هو أساس حياتنا المعيشية، فنحن لا نأكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نسكن ولا نتنقل إلا على مجريات المناخ".