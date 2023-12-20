شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تحقق المركز الثاني كأعلى الجهات الحكومية كفائة بالمحتوى الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التميز بين الجهات الحكومية، في قياس التحول الرقمي لعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز قياس التحول الرقمي ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في مدينة الرياض.

جهود التحول الرقمي

وجاء تميز الوزارة للعام الثاني على التوالي نظير جهودها واستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي الهادفة إلى تحقيق التميز والارتقاء بتجربة المستفيدين. وتعد الوزارة من الجهات القليلة التي حققت مستوى الإبداع في قياس التحول الرقمي، وجاءت في المركز الثاني على مستوى الوزارات.

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وأوضح معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الأستاذ إسماعيل الغامدي أن تميز الوزارة للعام الثاني على التوالي، أتى في إطار جهودها في تعزيز زيادة أثر التحول الرقمي على القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، حيث تعمل استراتيجية التحول الرقمي على تعزيز الخدمات الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها الوزارة من خلال أكثر من 1000 خدمة وإجراء رقمي، لخدمة أكثر من 32 مليون مستفيد.

تكريمات وجوائز الوزارة

يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصلت على عدد من التكريمات والجوائز نظير تميزها الرقمي بين الجهات الحكومية في المملكة، وعلى المستوى الإقليمي منها المركز الثاني في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي من هيئة الحكومة الرقمية، واستلام جائزة الموارد البشرية الرقمية في القمة الخليجية الحكومية للموارد البشرية من بين 226 جهة حكومية وخاصة مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.