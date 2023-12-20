تدريب 200 تقني بسدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من معسكرات (تعلم الآلة ML)؛ لتدريب 200 شخص من المؤهلين والمهتمين بالمجالات التقنية، وذلك عبر 4 معسكرات ستُنَفذ عن بُعد؛ بهدف بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالات تعلم الآلة.

ويبدأ التسجيل في المرحلة الثالثة من المعسكرات اليوم ويستمر لمدة أسبوع، بينما ينطلق التدريب في 31 ديسمبر 2023 ويستمر لمدة أربعة أسابيع، يتلقى خلالها المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأسس التصنيف، وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، فضلًا عن تأهيل المتدربين للحصول على شهادة احترافية في المجال.

ويتطلب القبول في المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصحاب التخصصات التقنية أو المهتمين بها ممن تنطبق عليهم متطلبات القبول كالإلمام بلغة برمجة بايثون، ومعرفة بالإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات ضمن جهود «سدايا» في تعزيز التعلم وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.