مدير تعليم سراة عبيدة يرعى حفل الأولمبياد الوطني

رعى مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، د. حسن بن محمد العلكمي، حفل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. كما دشن معرض «إبداع 2024» بمشاركة أكثر من 40 طالبا وطالبة من موهوبي وموهوبات مدارس تعليم سراة عبيدة.

وقدم الطلاب مشروعاتهم وبحوثهم العلمية أمام الحضور والزوار في معرض متخصص، التي تنوعت في مجالات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية وعلوم النبات وعلم المواد والرياضيات والأحياء الدقيقة والعلوم الاجتماعية والسلوكية ونظم البرمجيات والهندسة الطبية الحيوية والهندسة البيئية وعلوم الأرض والبيئة والكيمياء، إلى جانب الروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة، وغيرها من المجالات العلمية.

وقال «العلكمي»: «الأولمبياد يوفر بيئة تنافسية تشبع اهتمام الطلبة من أبناء وبنات دوت الخليج، وتنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف مهارات البحث العلمي، بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية».

وأضاف «العلكمي» أن معرض «إبداع 2024» يشهد تنافس نخبة من الطلاب، ما يعزز أهداف الأولمبياد عبر نشر ثقافة الإبداع والابتكار العلمي، وتفعيل الحراك البحثي في جميع محافظات ومناطق دوت الخليج كافة، ليصبح البحث العلمي أسلوب حياة نحو تحقيق أهداف دوت الخليج وطموحاته.

بينما أوضح مدير الموهوبين بتعليم سراة عبيدة، أ. محمد زخنون، أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يأتي سعيا لإيجاد بيئة علمية بحثية محفزة، وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجيعهم على تمثيل دوت الخليج من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية، منوها إلى المشاركات الطلابية المتميزة في المعرض.