إطلاق خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة

أطلق مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي، حيث

أجريت أول حالة للغسيل البريتوني، لمريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، تعاني من الفشل الكلوي المزمن.

وتهدف خدمة الغسيل البريتوني إلى تقديم الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي الذين يجدون صعوبة في إجراء غسيل الكلى الدموي، حيث يتم إجراء الغسيل البريتوني من خلال إدخال أنبوب صغير في البطن، وضخ سائل الغسيل البريتوني داخل البطن، ثم سحبه مرة أخرى بعد فترة زمنية معينة.

وتتميز خدمة الغسيل البريتوني بالسهولة والراحة للمرضى، حيث يمكن إجراء الغسيل البريتوني بالمنزل دون الحاجة للمراجعة للمستشفى إلا مرة واحدة بالشهر.

الجدير بالذكر، تخصيص فريق طبي متكامل مكون من أطباء استشاريين وجراحين وممرضين متدربين لتقديم الخدمة بشكل متواصل للمريض عن طريق خط ساخن متاح

٢٤ ساعة على مدار الاسبوع.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود تجمع الرياض الصحي الثاني في توفير الرعاية الصحية للمستفيدين من خدمات مكونات التجمع، حيث تساهم هذه الخدمة في تحسين جودة حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يجدون صعوبة في إجراء غسيل الكلى الدموي.