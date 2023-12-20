فعاليات شتاء طنطورة تنطلق الخميس

كشفت لحظات العلا عن تفاصيل جديدة حول فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بنسخته الخامسة التي تسلط الضوء على سحر العلا وتفاصيلها الاستثنائية. ويستقبل المهرجان الثقافي والترفيهي الأطول على مستوى المنطقة ضيوفه من محبي التجارب المميزة للاستمتاع بستة أسابيع من الترفيه المطلق مع مجموعة من الاحتفالات والعروض والتجارب الفريدة من نوعها، بدءًا من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير 2024.

ويضم برنامج المهرجان الترفيهي مجموعة من الفعاليات العالمية وتجارب نهاية الأسبوع المبتكرة والأنشطة الثقافية المذهلة، ما يمنح الضيوف فرصة استثنائية للانغماس في عالم الموسيقى والفنون والرياضة والأزياء ضمن محيط العلا الطبيعي الساحر.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رامي المُعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: «نسعى لأن تكون هذه النسخة من مهرجان شتاء طنطورة هي الأفضل على الإطلاق. ونهدف، من خلال فعالياتنا المبتكرة وأنشطتنا الترفيهية الفريدة، لإثراء تجارب الجمهور ومنحهم الفرصة للاستمتاع بأروع اللحظات في ربوع العلا، كما نركز في الفعاليات هذا العام على الاحتفاء بعام الشِعر العربي من خلال فعاليات صممت بعناية لهذا الغرض».

وأضاف المُعلم: «تتميز كل نسخة من مهرجان شتاء طنطورة عن السابقة بالكثير من المفاجآت واللحظات الغامرة. ونركز دائمًا على دمج العناصر الأساسية التي يشتهر بها المهرجان مع الإضافات الجديدة المبتكرة، ما يمنح ضيوفنا تجربة استثنائية لا تنسى».

تشمل الفعاليات حدث العلا بالعربي الذي يحتفي بالتراث والتاريخ الغني للغة العربية، والذي يستمر من 21 ديسمبر وحتى 21 يناير. وتمكن هذه الفعالية ضيوف العلا من اكتشاف جوانب متنوعة من اللغة العربية وتأثيرها على الفن والأدب والموسيقى والمجتمع، وذلك من خلال ورش العمل والمعارض وندوات النقاش والعروض الحية المميزة.

كما يضم برنامج المهرجان فعالية مسيرة الشعراء، يومي 21 و 22 ديسمبر 2023، والمقامة بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية للاحتفال بعام الشعر العربي 2023. سيستمتع الضيوف بالانغماس في موكب الشعراء المفعم بالحيوية والجذاب، وهو عالم يتم فيه إحياء حياة وتراث 14 شاعرًا شهيرًا بشكل واضح في عرض مليء بالتمثيل الحي والعروض الخيالية مقدمًا الشعر في نطاق مثير ومناسب لجميع الأذواق والأعمار، كما سيتكون فريق العمل من أكثر من 30 فنانًا حيًا يجلبون روح الشعر العربي إلى قلب بلدة العلا القديمة.