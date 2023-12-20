المركز الأول للعدل في التحول الرقمي

وشهدت الوزارة تطورا رقميا كبيرا في مختلف قطاعاتها، وخدماتها المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني، وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ، وتوفيرها بسهولة.
وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية نظير تطبيقها ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) بجميع قطاعاتها، بما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.
وقد بلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 96% خلال 2023.
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