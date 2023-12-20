36% سرعة انتشار متحور كورونا JN.1 في السعودية

كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية"بأنها رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته 36٪ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
وأكدت "وقاية" بأنه لا يوجد ما يثير القلق.
كما أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ متحوّر"JN.1" الفرعي، لفيروس كورونا، يُسبب حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد.
وينحدر "JN.1" من "BA.2.86"، أو "Pirola"، وهو متحورر فرعي لفت انتباه العالم خلال الصيف، بسبب العدد الكبير من التغييرات التي طرأت على بروتيناته الشوكية.
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