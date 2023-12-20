شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حيل بسيطة للتخلص من رائحة البصل بعد تناوله.. ستدهشك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

على الرغم من أنه لا يمكننا الاستغناء عن تناول البصل والثوم، إلا أنها تترك رائحة كريهة في أفواهنا إثر المركبات الكبريتية فيها، ولن يكون هذا أمراً محبباً لنا أو للآخرين، وسيسبب لنا إحراجاً كبيراً.



ولكن هذا لا يعني ألا نتناول البصل والثوم، اللذين فيهما فوائد صحية كبيرة لنا، وإليكم تالياً أبرز الطرق للتخلص من هذه الرائحة السيئة بعد تناولنا للثوم والبصل:

1. تناول الثمار الطازجة.

من أبسط الطرق للتخلص من هذه الرائحة السيئة بعد تناولنا للثوم والبصل، تناول حبة من التفاح بعد تناولنا الوجبة التي تحتوي على الثوم والبصل مباشرة، أو القيام بمضغ بعض أوراق النعناع التي تزيل هذه الرائحة، ومن الممكن أيضاً احتساء بعض الشاي الساخن مع الليمون.



2. نظف أسنانك باستخدام الخيط والفرشاة.

من المعروف بأن معظم البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة، تكون موجودةً تحت خط اللثة أو في تراكمات البلاك على الأسنان.

لذلك، علينا الحرص على تنظيف أسناننا بواسطة الفرشاة والخيط، ما يقتل هذه البكتيريا ويساعد على التخلص من الرائحة الكريهة.



3. استخدام غسول الفم بمادة ثاني أكسيد الكلور والزيوت الأساسية.

عند استخدامنا لغسول الفم الذي يحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور، فإننا نزيل البلاك وما تبقى من الطعام والبكتيريا التي تتراكم على اللسان.

ولكن علينا الحرص على التقيد بالتعليمات الموجودة على العبوة، وعدم بلع الغسول أثناء استخدامه لأنه ضار. ولفعالية أكثر، بإمكانا اختيار الغسول الذي يحتوي على الزيوت الأساسية حيث تحتوي هذه الزيوت على خواص مضادات للبكتيريا.

ومن أبرز أنواعها، زيت النعناع، زيت إكليل الجبل، زيت شجر المر، زيت الزيتون، زيت جوز الهند.



4. شرب الشاي الأخضر.

يساعد قيامنا بشرب كوب من الشاي الأخضر بعد تناولنا الوجبات التي تحتوي على البصل والثوم، على التخلص من الرائحة الكريهة للفم ولو لفترة محددة من الوقت. وبعد ذلك، علينا تنظيف أسناننا بالفرشاة والخيط والغسول.



5. علكة بطعم النعناع.

إن مضغ علكة بنكهة النعناع قد يحسن من رائحة الفم، ويساعد في التخلص من النفس برائحة الثوم التي قد يعاني منها البعض.