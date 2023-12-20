شكرا لقرائتكم خبر عن "الفهادي".. سعودي ضمن تصنيف أفضل 100 طبيب حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر الطبيب السعودي الحاصل على تصنيف أفضل 100 طبيب حول العالم د. محمد بن نشمي بن محمد الفهادي، عن سعادته لتحقيق ذلك التصنيف، وبين أن فخره الحقيقي في تمثيل المملكة بأهم المجالات بالعالم وهو المجال الطبي، مؤكداً أن مخرجات التعليم الطبي بالمملكة شهدت تطوراً كبيراً، وهو أحد تلك المخرجات.

وقال الفهادي في حوار لـ"اليوم": "تلقيت التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وحصلت علي تصنيف أفضل 100 طبيب حول العالم، وهذا حسب Global Summits Institute الواقعة في الولايات المتحدة الامريكية - فلوريدا، وهناك احتفال لتكريم الحاصلين على الجائزة يصاحبها مؤتمرات طبية للمهتمين، وكانت المعايير متعددة ومختلفة ولكن تعتمد بشكل كبير على المهارات القيادية والإدارية للطبيب".

تطور المجال الطبي بالمملكة

وبين الفهادي أن المجال الطبي في المملكة بكافة مستوياته سواء الأكاديمي أو المهني، يشهد نمو وازدهار غير مسبوق، وهذا بسبب ماتوليه المملكة وقيادتها من اهتمام كبير ورعاية متميزة بكافة الأصعدة من توفير البنى الصحية والتقنية والكوادر البشرية.

الجدير بالذكر أن تصنيف أفضل 100 طبيب بالعالم الصادر من Global Summits Institute، يهدف إلى تكريم الأطباء الرائدين مثل: الأطباء والصيادلة وفاحصي البصر وأطباء الأسنان وتقويم العمود الفقري ومقدمي الرعاية الصحية، الذين يجسدون التميز السريري والابتكار والبحث والقيادة التنظيمية وريادة الأعمال في مجال الرعاية الصحية، وإلهام الأطباء وتمكينهم لتحقيق التضامن في صناعة الرعاية الصحية العالمية من خلال أنظمة طبيب إلى طبيب (D2D) المستدامة والبسيطة.

