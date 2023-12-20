شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تحقق المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة العدل للعام الثاني على التوالي، المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية بالرياض تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

تطور رقمي بمختلف القطاعات

وشهدت الوزارة تطوراً رقمياً كبيراً عبر مختلف قطاعاتها، ومن خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل: خدمة التقاضي الإلكتروني وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ وتوفيرها بسهولة.

وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية، نظير تطبيق ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) بجميع قطاعاتها، وبما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.

يذكر أن نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بلغت 96% خلال العام 2023.