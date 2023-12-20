شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشارك في المخيم الكشفي العربي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة التعليم في المخيم الكشفي العربي الـ 33، والمُقام بمحمية المرموم الصحراوية في دبي بدولة الإمارات.

وتُنظم المخيم الكشفي، جمعية كشافة الإمـارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم العربي، خلال الفترة من 15 وحتى 25 ديسمبر الجاري، بحضور ممثلي الجمعيات والمنظمات الكشفية العربية.

مشاركة سعودية

يمثل كشافة التعليم في المخيم الكشفي العربي، 45 من الكشافين والكشافات من إدارات التعليم في الرياض وجازان والطائف، إلى جانب مشاركة كشافة طلبة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.

ويبلغ عدد المشاركين في المخيم الكشفي أكثر من 2000 كشاف وكشافة وقائد وقائدة كشافة ومرشدات من جميع الدول العربية، ويتضمن المخيم العديد من الفعاليات والأنشطة.