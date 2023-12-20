شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل الدبلوماسي ومثيله القطري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المعهد الدبلوماسي في دولة قطر، لتأطير التعاون في مجالات اهتمام المعهدين بما يخدم العمل الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين.

ويأتي ذلك في أعمال اللجنة السياسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.

ووقع المذكرة عن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عادل العمراني، وعن المعهد الدبلوماسي القطري السفير الدكتور عبد العزيز الحر.

حضر مراسم التوقيع سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.