وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً مشتركاً مع البنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ برامج طبية تطوعية خارج المملكة العربية السعودية ، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والمدير العام بالإنابة بمديرية الممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية عامر بوكفيتش.

وأعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في تصريح صحفي عقب التوقيع عن سعادته بوجوده في مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعد مفخرة لكل مواطن سعودي.

وأشاد الجاسر بالجهود الخيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة التي أصبحت مشهودة ومعروفه للجميع، منوهاً بالعمل الخيري المشترك بين المركز والبنك الإسلامي للتنمية، الذي صار بحمد الله يرفد مسيرة العمل الخيري. وأوضح أن البرنامج الموقع عليه اليوم يشمل تنفيذ مشروع لمكافحة العمى وأمراض العيون في الدول الأعضاء والدول التي يهتم مركز الملك سلمان بالإغاثة بدعمها، وهو مثال مميز للتعاون بين مؤسسات خيرية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية أُسس في الرياض بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ومركز الملك سلمان للإغاثة يمثل المملكة العربية السعودية واسم قائدها. ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات.