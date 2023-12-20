ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والمدير العام بالإنابة بمديرية الممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية عامر بوكفيتش.
وأعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في تصريح صحفي عقب التوقيع عن سعادته بوجوده في مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعد مفخرة لكل مواطن سعودي.
وأشاد الجاسر بالجهود الخيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة التي أصبحت مشهودة ومعروفه للجميع، منوهاً بالعمل الخيري المشترك بين المركز والبنك الإسلامي للتنمية، الذي صار بحمد الله يرفد مسيرة العمل الخيري. وأوضح أن البرنامج الموقع عليه اليوم يشمل تنفيذ مشروع لمكافحة العمى وأمراض العيون في الدول الأعضاء والدول التي يهتم مركز الملك سلمان بالإغاثة بدعمها، وهو مثال مميز للتعاون بين مؤسسات خيرية والبنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية أُسس في الرياض بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ومركز الملك سلمان للإغاثة يمثل المملكة العربية السعودية واسم قائدها. ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات.
كانت هذه تفاصيل خبر برامج طبية تطوعية خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.