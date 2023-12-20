تعاون في الأنشطة الفضائية

وقعت وكالة الفضاء السعودية مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء المصرية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وذلك في مقر وكالة الفضاء السعودية بالرياض.

وتستهدف مذكرة التفاهم توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، بالإضافة إلى تنمية تعاونهما في مجالي البحث والتطوير بالمجالات ذات الصلة، بما يعزز مكتسباتهما، وينمي تعاونهما في مجالات الفضاء وتقنياته.

وقع المذكرة عن وكالة الفضاء السعودية معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعن الوكالة المصرية الرئيس التنفيذي الدكتور شريف صدقي.

وتسعى وكالة الفضاء السعودية، عبر هذه المذكرة، إلى تعزيز الشراكات الدولية لتوطين التقنيات والصناعات، واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة، بما يحقق مستهدفات الوكالة لتطوير قطاع الفضاء وتقنياته.

وتأتي المذكرة استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني، وتبوء الدولتين مكانة متقدمة في مجال الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي.