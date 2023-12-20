الصحة: رصد متحور جديد سريع الانتشار لفيروس كورونا في المملكة

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية” في المملكة، عن رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًا، وهو أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن نسبة انتشار المتحور بلغت 36٪، مشيرة إلى أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.

وأكدت “وقاية” على أنه لا يوجد ما يثير القلق، بشأن المتحور. وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت خلال الساعات الماضية، من المتحور الجديد لفيروس كورونا JN.1، الذي بدأ في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، ما أثار الخوف والفزع من تكرار تجربة كوفيد-19.

ما هي أعراض المتحور JN.1؟

تشمل أعراض المتحور JN.1 ما يلي:

الحمى

السعال

التعب

آلام في الجسم

الصداع

التهاب الحلق

سيلان الأنف أو احتقانه

الغثيان أو القيء

الإسهال

كيف يمكن الوقاية من المتحور JN.1؟

يمكن الوقاية من المتحور JN.1 باتباع الخطوات التالية:

الحصول على اللقاحات المعززة ضد فيروس كورونا

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

غسل اليدين بشكل متكرر

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى

هل يجب أن أكون قلقًا بشأن المتحور JN.1؟

وفقًا لهيئة الصحة العامة “وقاية”، لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن المتحور JN.1. ومع ذلك، من المهم اتخاذ خطوات الوقاية من الفيروس، مثل الحصول على التطعيمات وارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر.