صور.. حادث مأساوي يُودي بحياة 4 مهندسين مصريين في تبوك

لقي 4 مهندسين مصريين مصرعهم وأصيب آخر، في حادث تصادم مروع على طريق أملج – الوجه في تبوك.

كان المهندسون الخمسة في طريقهم إلى مكان عملهم بمنطقة أملج بمحافظة تبوك، عندما اصطدمت سيارتهم بشاحنة يقودها شخص أردني يبلغ من العمر 30 عامًا، وسيارة ثالثة تتبع الشرطة السعودية كانت تقوم بدورية على الطرق. وقع الحادث في تمام الساعة السابعة والربع صباحًا، وتسبب في وفاة المهندسين الأربعة على الفور، وهم:

المهندس ماجد سمير

المهندس بسيوني شفيق

المهندس أحمد عاشور

المهندس أحمد يحيى

أصيب السائق محمد إمام بجروح بالغة، وتم نقله إلى مستشفى أملج العام، ثم تم تحويله إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج. وتواصلت القنصلية المصرية في جدة مع الجهات السعودية لاستخراج تصاريح الدفن، وسيتم دفن 3 من المهندسين المتوفين في المملكة اليوم بعد موافقة أسرهم في مصر. رفضت أسرة المهندس الرابع دفنه في المملكة العربية السعودية، وطالبت بنقل جثمانه إلى مصر. يجري حاليًا التنسيق بين القنصلية المصرية والجهات السعودية وشركات الطيران لنقل الجثمان إلى مصر.