شكرا لمتابعة خبر عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم الأربعاء، عن رصد سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً.

وأوضحت “وقاية” أن نسبته ٣٦بلغت ٪؜ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة أنه لا يوجد ما يثير القلق.

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت في بيان لها عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1، موضحة، إنه نظرًا لسرعة انتشار المتحور JN.1، فإن منظمة الصحة العالمية تصنفه على أنه متحوّرٌ منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86.